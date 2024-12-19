Курскую область полностью освободят и восстановят, но конкретных дат пока нет

Фото: скриншот трансляции "Итоги года с Владимиром Путиным"

В ходе прямой линии с Владимиром Путиным, совмещенной с пресс-конференцией, жительница Курской области спросила о сроках, в которые удастся освободить регион.

Президент России Владимир Путин заявил, что Курскую область получится полностью освободить, но конкретных дат пока нет, а также отметил, что все объекты, жилье и инфраструктура в регионе будут восстановлены.



— Мы точно ВСУ из Курской области выбьем, но конкретной даты говорить не буду, так не делается. Все будет восстановлено, никаких сомнений быть не может. Кто хочет переехать, будем помогать перебраться в другой регион. Уже сейчас на эти цели выделены 108 млрд рублей, причем часть денег уже получена. Работать над этим администрация будет все праздники, в том числе решать вопросы с сертификатами, — пояснил президент Владимир Путин.