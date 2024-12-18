После столкновения поездов под Мурманском возбудили уголовное дело

Следственное управление на транспорте Следственного комитета России (СУТ СКР) возбудило уголовное дело по факту столкновения грузового и пассажирского поездов под Мурманском. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

В оперативных службах рассказали, что неисправность грузового поезда стала причиной столкновения с пассажирским составом.

Сейчас известно как минимум о восьми пострадавших.

Рената Валеева