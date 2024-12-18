После столкновения поездов под Мурманском возбудили уголовное дело
Следственное управление на транспорте Следственного комитета России (СУТ СКР) возбудило уголовное дело по факту столкновения грузового и пассажирского поездов под Мурманском. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
В оперативных службах рассказали, что неисправность грузового поезда стала причиной столкновения с пассажирским составом.
Сейчас известно как минимум о восьми пострадавших.
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