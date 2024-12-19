Сегодня в Татарстане ожидается небольшой снег и до -8 градусов
Ветер северо-западный, западный 6—11 м/с
Сегодня на территории Татарстана ожидается облачная с прояснениями погода. Возможен небольшой снег, днем — местами. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.
Утром местами туман. Ветер северо-западный, западный 6—11 м/с. Максимальная температура воздуха составит от -3 до -8 градусов. На дорогах гололедица, накат.
В Казани местами прогнозируется небольшой снег. Днем ожидается -6... -8 градусов. На дорогах гололедица, накат.
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