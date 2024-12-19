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Сегодня в Татарстане ожидается небольшой снег и до -8 градусов

07:00, 19.12.2024

Ветер северо-западный, западный 6—11 м/с

Сегодня в Татарстане ожидается небольшой снег и до -8 градусов
Фото: Реальное время

Сегодня на территории Татарстана ожидается облачная с прояснениями погода. Возможен небольшой снег, днем — местами. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Утром местами туман. Ветер северо-западный, западный 6—11 м/с. Максимальная температура воздуха составит от -3 до -8 градусов. На дорогах гололедица, накат.

В Казани местами прогнозируется небольшой снег. Днем ожидается -6... -8 градусов. На дорогах гололедица, накат.

Галия Гарифуллина

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