В Татарстане несколько захоронений красноармейцев признают ОКН

Фото: Мария Зверева

В Татарстане планируется признать ряд захоронений красноармейцев, погибших в ходе Гражданской войны и скончавшихся от ран во время Великой Отечественной войны, объектами культурного наследия местного (муниципального) значения. Проекты соответствующих решений Комитета республики по охране объектов культурного наследия сейчас проходят антикоррупционную экспертизу.

Среди мест, подлежащих признанию, находится братская могила красноармейцев Невельского и Оршанского полков 27-й дивизии 5-й армии Восточного фронта, расположенная в селе Дурасово Лениногорского района. Эта могила была установлена в 1989 году в память о бойцах, погибших 10 октября 1918 года. На памятнике перечислены имена солдат, среди которых Александр Тимерит, Фома Музыченко и другие.

Также мемориал был возведен на кладбище села Старая Письмянка, где находится братская могила красноармейцев, убитых белогвардейцами в 1919 году. Как и в предыдущем случае, памятник был установлен в 1989 году.

На рассмотрение также ставится включение в реестр объектов культурного наследия могилы Петра Ненастьина — организатора и первого комиссара местного отряда Красной армии, расстрелянного белогвардейцами в сентябре 1918 года. Обелиск на его могиле, выполненный из кирпича, стали и бетона, был установлен в 1960 году.

Кроме того, будет рассмотрен вопрос о признании мемориала на православном кладбище Бугульмы, установленного в честь 55 бойцов Красной армии, умерших в местном эвакогоспитале в 1941–1945 годах. Пирамидальный обелиск, укрытый звездой в лавровом венке, был установлен в 2005 и 2011 годах.

Напомним, что в Татарстане проведут техническое обследование 57 объектов Великой Отечественной войны. Специалисты оценят состояние каждого памятника, после чего будет проведен необходимый ремонт.



Анастасия Фартыгина