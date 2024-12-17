Мосгорсуд оставил блогера Лерчек под домашним арестом

Фото: Динар Фатыхов

Московский городской суд подтвердил законность продления домашнего ареста блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее бывшего мужа Артема Чекалина по делу о выводе 251 млн рублей за рубеж. Апелляционные жалобы защиты были отклонены. Чекалина на заседание не явилась.

Напомним, Чекалина, ее бывший муж и бизнес-партнер Роман Вишняк обвиняются в совершении валютных операций с использованием подложных документов при продаже фитнес-марафонов. Следствие считает, что они вывели средства за границу через иностранную компанию, представив недостоверные данные в контролирующие органы.

Троицкий суд Москвы поместил Чекалину под домашний арест 4 октября, а 25 ноября продлил его срок. Защита просила изменить меру пресечения, ссылаясь на наличие у блогера трех малолетних детей.

Рената Валеева