Мосгорсуд оставил блогера Лерчек под домашним арестом
Московский городской суд подтвердил законность продления домашнего ареста блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее бывшего мужа Артема Чекалина по делу о выводе 251 млн рублей за рубеж. Апелляционные жалобы защиты были отклонены. Чекалина на заседание не явилась.
Напомним, Чекалина, ее бывший муж и бизнес-партнер Роман Вишняк обвиняются в совершении валютных операций с использованием подложных документов при продаже фитнес-марафонов. Следствие считает, что они вывели средства за границу через иностранную компанию, представив недостоверные данные в контролирующие органы.
Троицкий суд Москвы поместил Чекалину под домашний арест 4 октября, а 25 ноября продлил его срок. Защита просила изменить меру пресечения, ссылаясь на наличие у блогера трех малолетних детей.
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