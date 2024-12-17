Прокуратура Татарстана добилась выплаты 10 млн рублей зарплаты работникам ООО «Оргнефтехим Айти»

Фото: Михаил Захаров

Прокуратура Верхнеуслонского района Татарстана добилась погашения задолженности по заработной плате в ООО «Оргнефтехим Айти». С июля по октябрь 2024 года работодатель не выплатил 46 сотрудникам более 10 млн рублей, сообщили в пресс-службе.

В результате вмешательства прокуратуры задолженность была погашена в полном объеме. Кроме того, ООО «Оргнефтехим Айти» оштрафовано на 30 тысяч рублей за нарушение статьи 5.27 КоАП РФ (невыплата заработной платы).

Напомним, на 1 ноября 2024 года задолженность по зарплате перед 356 казанскими работниками составила 34 млн рублей.

Рената Валеева