Александр Сладковский выступит в Санкт-Петербурге со старейшим симфоническим оркестром России

Фото: Динар Фатыхов

Художественный руководитель и главный дирижер ГАСО РТ Александр Сладковский выступит 19 декабря в рамках XXIV Международного зимнего фестиваля «Площадь Искусств». Под руководством народного артиста России и Татарстана Академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии, старейший в России, исполнит Третью Симфонию №3 Густава Малера.

— Любая симфония Малера — абсолютный шедевр, masterpiece. Для меня это Космос, это целая Вселенная. Третья симфония вошла в историю как одна из самых сложных и длинных его симфоний, — говорит Александр Сладковский.

ГАСО РТ под его руководством уже исполняло это сочинение год назад Казани и Москве. Тогда солировала оперная дива, лауреат премии «Грэмми», народная артистка России Ольга Бородина, которая выступит со Сладковским и в Петербурге.