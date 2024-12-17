Южная Корея ввела санкции против физлиц и организаций из России и КНДР

Южная Корея ввела односторонние санкции против 11 физлиц и 15 организаций за участие в незаконном военном сотрудничестве с Россией и КНДР. Об этом сообщает РИА «Новости».

— Правительство вводит односторонние санкции против 11 физических лиц и 15 организаций, причастных к незаконному военному сотрудничеству между Россией и Северной Кореей, — заявили в южнокорейском МИД.

Под ограничения попали военные из Северной Кореи, а также российские организации, физические лица и финансовые учреждения. В перечень включены генералы Ким Ен Бок и Син Гым Чхоль, а также корпус «Буря» и его командир Ли Бон Чжун. В списке фигурирует и специалист по ракетным технологиям Ли Сон Чжин.

С российской стороны в список включены семь человек, девять связанных с ними компаний и пять банков. Ограничения начнут действовать с полуночи 19 декабря. Все финансовые операции должны быть одобрены Комиссией по финансовым услугам или Центральным банком Кореи. В случае нарушения предусмотрены меры ответственности.

Санкции Сеула назвали «совместной реакцией на российско-северокорейское военное сотрудничество», последовавшей за заявлением министров иностранных дел Южной Кореи, США, Японии, Австралии, Канады, Франции, Германии, Италии, Новой Зеландии, Великобритании и ЕС, опубликованной 16–17 декабря.



Дарья Пузикова