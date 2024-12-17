На Рязанском проспекте в Москве произошел взрыв, есть погибшие

Фото: Максим Платонов

На Рязанском проспекте в Москве произошел взрыв, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщает РИА «Новости».

— На Рязанском проспекте произошел взрыв неизвестного взрывного устройства. Нарушено остекление с первого по третий этажи, также повреждена входная дверь подъезда, погибли два человека, — сообщили в экстренных службах.

На месте инцидента работает следственная группа. Специалисты проводят осмотр территории. В ближайшее время назначат экспертизы, включая медицинскую и взрывотехническую.

В связи с произошедшим Следком возбудил уголовное дело. Прокуратура Москвы выясняет все обстоятельства произошедшего.

Дарья Пузикова