На лед всей семьей: в Нижнекамске прошли первые новогодние представления

Фото: предоставлено протокольным отделом АО «ТАИФ-НК»

Незабываемый новогодний праздник сотрудникам и членам их семей подарило акционерное общество «ТАИФ-НК». Красочное мероприятие состоялось в ледовом манеже в минувшие выходные. Яркое представление началось еще при входе, где гостей встречали Дед Мороз и Снегурочка. Вместе со сказочными героями дети и взрослые читали стихи, отгадывали загадки, пели песни и водили хоровод.

предоставлено протокольным отделом АО «ТАИФ-НК»

— Новый год — мой любимый праздник. Я его ждал целый год, — не сдерживая радости, сказал девятилетний Гордей.



Зарядившись праздничным настроением, работники предприятия вместе со своими семьями продолжили отмечать наступление Нового года внутри манежа. Каждый желающий мог надеть коньки и выйти на лед. К любителям фигурного катания присоединились Дед Мороз со Снегурочкой.

предоставлено протокольным отделом АО «ТАИФ-НК»

Начальник установки цеха №01 Завода бензинов Альберт Валеев рассказал, что на коньках катается с детства. Скользя по льду, ощущает чувство скорости и полета.



— Мы в восторге. Отличный праздник для детей. Не всегда получается выбраться семьей на каток, чтобы вместе провести время. Спасибо организаторам за такую возможность. Поздравляем всех с наступающим Новым годом. Желаем крепкого здоровья, счастья и успехов в работе, — пожелал он.

предоставлено протокольным отделом АО «ТАИФ-НК»

Скучать не пришлось и тем, кто пришел на праздник без коньков. На втором этаже для гостей были организованы игровые площадки. Дети играли в настольный футбол, аэрохоккей, крестики нолики, собирали башню, проявляли творческие способности в рисовании и преодолевали препятствия в «Бродилке». Здесь же можно было угоститься свежей выпечкой и горячими напитками.



предоставлено протокольным отделом АО «ТАИФ-НК»

— Настроение отличное! Поучаствовали во всех конкурсах, попели песни с Дедом Морозом, согрелись безалкогольным глитвейном, покатались на коньках, сфотографировались с главным символом Нового года — змеей. Все очень понравилось, — с улыбкой сказала Ульяна Дряничкина.



Каждый ребенок в этот день получил еще и сладкий подарок от Дедушки Мороза. На этом новогодние мероприятия для детей работников «ТАИФ-НК» не заканчиваются — впереди их ждут традиционные новогодние театрализованные представления.



Лилия Егорова