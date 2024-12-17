Сегодня в Татарстане ожидается снег и до -5 градусов

В отдельных районах возможна метель, сообщили в Гидрометцентре РТ

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Сегодня на территории Татарстана ожидается снег, мокрый снег, днем местами сильный. В отдельных районах возможна метель, утром и днем местами гололед. Об этом сообщили в Гидрометцентре РТ.

Ветер юго-западный, южный 6—11 м/с, местами с порывами до 15 м/с. Максимальная температура воздуха днем составит от 0 до -5 градусов. На дорогах гололедица, накат, снежные заносы.

В Казани прогнозируется -1... -3 градуса. Возможны снег, мокрый снег, в отдельных районах метель.



Всю неделю в Татарстане ожидаются снег, метели со значительным ухудшением видимости, сильный ветер и гололед. Однако под конец недели резко потеплеет.



Галия Гарифуллина