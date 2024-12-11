Госсовет Татарстана разработал проект по пособиям совершеннолетним детям погибших военнослужащих на СВО

Фото: Мария Зверева

Госсовет Татарстана разработал проект законодательной инициативы, который предусматривает выплату единовременного пособия совершеннолетним детям участников специальной военной операции (СВО), погибших в ходе выполнения служебных обязанностей. Соответствующий документ опубликовали на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.



Согласно пояснительной записке, такие дети не имеют права на единовременную выплату, что вызывает у них чувство несправедливости. Авторы инициативы ссылаются на указ президента России Владимира Путина от 11 марта 2024 года, в котором утверждается, что в случае гибели военнослужащего единовременное пособие в размере 5 млн рублей могут получить лишь совершеннолетние дети, если нет иных указанных членов семьи.

Депутаты Госсовета предлагают расширить данное правило, чтобы при отсутствии других членов семьи погибшего военнослужащего пособие могли получать именно их совершеннолетние дети.

Изменения не потребуют дополнительных затрат из федерального бюджета, так как выплаты будут осуществляться только в случае, если у погибшего не будет других членов семьи.

Анастасия Фартыгина