Трех российских художников признали иноагентами
Минюст России внес в реестр иноагентов трех отечественных художников. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В список включили художницу, писателя Екатерину Марголис*, художников Анатолия Осмоловского* и Алешу Ступина (Игорь Поночевный)*.
Помимо этого, в связи с тем что Алексей Горпинченко больше не удовлетворяет требованиям, предъявляемым к иностранным агентам, его имя было исключено из списка.
Также была ликвидирована ассоциация «Правозащитная группа «Гражданин. Армия. Право», которая занималась поддержкой прав призывников, альтернативнослужащих и военнослужащих.
Напомним, недавно Минюст включил в реестр иноагентов российского политолога Татьяну Становую* и исследовательский центр «Сова»*.
Справка
*признаны иноагентами на территории России.
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