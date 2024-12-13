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Трех российских художников признали иноагентами

17:38, 13.12.2024
Трех российских художников признали иноагентами
Фото: Анастасия Фартыгина

Минюст России внес в реестр иноагентов трех отечественных художников. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В список включили художницу, писателя Екатерину Марголис*, художников Анатолия Осмоловского* и Алешу Ступина (Игорь Поночевный)*.

Помимо этого, в связи с тем что Алексей Горпинченко больше не удовлетворяет требованиям, предъявляемым к иностранным агентам, его имя было исключено из списка.

Также была ликвидирована ассоциация «Правозащитная группа «Гражданин. Армия. Право», которая занималась поддержкой прав призывников, альтернативнослужащих и военнослужащих.

Напомним, недавно Минюст включил в реестр иноагентов российского политолога Татьяну Становую* и исследовательский центр «Сова»*.

Дарья Пузикова
Справка

*признаны иноагентами на территории России.

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