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В Казани появилась интерактивная карта арт-объектов

16:09, 13.12.2024
В Казани появилась интерактивная карта арт-объектов
Фото: взято с сайта kzn.ru

В Институте развития Казани представили проекты по развитию городской среды. Один из них — интерактивная карта и мобильное приложение с перечнем арт-объектов города. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

взято с сайта kzn.ru

Ожидается, что проект предоставит возможность познакомиться с искусством, а художникам поможет определиться с местами для размещения своих работ. В документацию уже внесено требование об интеграции элементов искусства в объекты площадью более 1 500 кв. м. Мэр города Ильсур Метшин предложил обсудить эту и другие инициативы на форуме «Казаныш».

Наиболее масштабный проект ИРГ — концепция «Искусство в городе», направленная на улучшение городской среды. Проект помогает выявить, где не хватает или слишком много произведений искусства, систематизировать размещение новых работ и упростить сотрудничество с творческими коллективами.

взято с сайта kzn.ru

На интерактивной карте художественных объектов Казани доступно более 700 граффити, скульптур, стел и других произведений искусства. Указаны авторы, даты создания и другая информация. Больше всего объектов находится в Вахитовском районе, меньше всего — в Кировском и Авиастроительном.

Объекты на карте можно разделить на несколько типов:

  • витражи;
  • граффити;
  • мозаики;
  • арки;
  • бюсты;
  • мемориалы;
  • скульптуры;
  • стелы.
взято с сайта kzn.ru

Всего на карте отмечено 163 мурала, 25 панно, 120 памятников, 50 памятных табличек и другие объекты.

Дарья Пузикова

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