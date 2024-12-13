В Казани появилась интерактивная карта арт-объектов
В Институте развития Казани представили проекты по развитию городской среды. Один из них — интерактивная карта и мобильное приложение с перечнем арт-объектов города. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.
Ожидается, что проект предоставит возможность познакомиться с искусством, а художникам поможет определиться с местами для размещения своих работ. В документацию уже внесено требование об интеграции элементов искусства в объекты площадью более 1 500 кв. м. Мэр города Ильсур Метшин предложил обсудить эту и другие инициативы на форуме «Казаныш».
Наиболее масштабный проект ИРГ — концепция «Искусство в городе», направленная на улучшение городской среды. Проект помогает выявить, где не хватает или слишком много произведений искусства, систематизировать размещение новых работ и упростить сотрудничество с творческими коллективами.
На интерактивной карте художественных объектов Казани доступно более 700 граффити, скульптур, стел и других произведений искусства. Указаны авторы, даты создания и другая информация. Больше всего объектов находится в Вахитовском районе, меньше всего — в Кировском и Авиастроительном.
Объекты на карте можно разделить на несколько типов:
- витражи;
- граффити;
- мозаики;
- арки;
- бюсты;
- мемориалы;
- скульптуры;
- стелы.
Всего на карте отмечено 163 мурала, 25 панно, 120 памятников, 50 памятных табличек и другие объекты.
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