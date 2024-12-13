Премия «Русский детектив» объявила лонг-лист

По итогам отбора экспертами сформирован лонг-лист из 225 произведений

Фото: Предоставлено пресс-службой «Эксмо-АСТ»

Пятый сезон премии «Русский детектив» собрал рекордное количество заявок: почти 500 произведений в жанре детектива и остросюжетной литературы, что на 50% больше, чем годом ранее. По итогам отбора экспертами сформирован лонг-лист из 225 произведений, а читатели уже могут проголосовать за своих фаворитов. Голосование проходит на книжном рекомендательном сервисе LiveLib и продлится до 20 февраля 2025 года. Участвовать в выборе может любой желающий.

Итоги голосования определят лауреата в номинации «Выбор читателей LiveLib» и финалистов в литературных категориях. Кроме того, экспертный совет премии выберет лучшие работы в номинации «Кино и сериалы», сформировав общий шорт-лист сезона. В этом году наибольшей популярностью среди номинаций пользуются «Открытие года», «Детский детектив» и «Дебют года». Лидером по количеству представленных работ стала категория «Открытие года», куда подано 55 заявок.

Среди участников премии — как новички, так и признанные мастера жанра. В длинный список вошли произведения популярных авторов: Яны Вагнер, Анны и Сергея Литвиновых, Шамиля Идиатуллина, Вадима Панова, Елены Бриолле, Майка Омера, Лизы Марклунд и Алекса Михаэлидеса. Однако премия также делает акцент на поиске новых имен, привлекая внимание к начинающим авторам и их сюжетам. С длинным списком номинантов можно ознакомиться на сайте премии.

Писательница Яна Вагнер. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Тематика представленных работ отличается разнообразием: расследования серийных убийств, южная готика, таинственное заточение в подземном тоннеле, трагедия на Байкале и преступления на изолированных островах. В детских детективах сюжетная палитра тоже яркая: здесь и пропажа тыкв, и поиск секретного Санты, и ожившие игрушки на чердаке.

География участников охватывает всю страну: от Калининграда до Южно-Сахалинска, включая такие города, как Якутск, Барнаул, Кострома и Красноярск. Свои заявки подали не только издательства-ветераны премии, такие как «Эксмо», «АСТ» и «РИПОЛ классик», но и менее известные участники: Ridero, T8 RUGRAM, «Литмаркет» и многие другие.

Премия «Русский детектив» была учреждена киноканалом «Русский детектив», который входит в медиахолдинг «Цифровое телевидение», в партнерстве с издательской группой «Эксмо-АСТ» и книжным сервисом LiveLib. Она ставит своей задачей популяризацию жанров детектива и триллера в литературе и кино, а также поддержку новых талантов. Премия проходит при содействии Российской государственной библиотеки, а также сервисов «Литрес» и «Литрес Самиздат».

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Екатерина Петрова