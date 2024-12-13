В Казани искусственный интеллект будет выявлять сосульки на зданиях

Фото: Реальное время

В Казани планируется использование искусственного интеллекта (ИИ) для обнаружения сосулек и снежных шапок на крышах зданий. Об этом сообщил глава центра трансформации города Дмитрий Кремлев.

Пилотный проект запустят в 2025 году.

Кремлев подчеркнул, что обучение ИИ уже началось. В Казани ранее была внедрена система, использующая ИИ для контроля за уборкой дорог и тротуаров. Городские службы получают данные о неубранном снеге с помощью мобильных камер, установленных на 25 автобусах и 10 мусоровозах.

Анастасия Фартыгина