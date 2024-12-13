В Татарстане призвали пресечь торговлю непроверенными продуктами питания через мессенджеры и соцсети

Как говорят предприниматели, такая продукция опасна для потребителей и невыгодна для государства

Фото: Динар Фатыхов

Татарстанские бизнесмены призывают начать регулировать сбыт продукции фермеров и частных подворий в мессенджерах и соцсетях. Как говорят предприниматели, такая продукция опасна для потребителей и невыгодна для государства.

— Чаты, через которые продаются продукты питания, есть везде — в каждом доме, в каждом селе. Торгуют физические лица, которые пользуются тем, что никто их не контролирует. В федеральном законодательстве имеется серьезный пробел. Единственный вариант решения этой проблемы — запрет такой рекламы, — заявил казанский предприниматель, заслуженный экономист России и Татарстана Сергей Никифоров.

По его словам, если бизнесменам нужно соблюдать множество требований, выплачивать налоги, то у их конкурентов, не регистрирующих свой бизнес, таких обязательств нет. Эксперт подчеркнул: мясо и молоко животных, выращенных в частных подворьях, по закону можно продавать только на рынках, предварительно пройдя ветеринарный контроль. К тому же закон запрещает переработку мяса, молока физическими лицами.

Подробнее о предпосылках и последствиях роста торговли в так называемых «фермерских чатах», законных и незаконных способах продвижения товаров в Сети и путях решения проблемы — в материале «Реального времени».