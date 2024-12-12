Американист объяснил, почему Трамп стал человеком года по версии журнала Time

То, что избранный президент США Дональд Трамп стал человеком года по версии журнала Time, неудивительно. Об этом в беседе с RT заявил политолог-американист Малек Дудаков.

— Здесь ничего удивительного нет. Трамп победил на президентских выборах в США, поэтому его признали человеком года, учитывая, что для американцев выборы имеют ключевое значение... Точно так же Трампа признавали человеком года в 2016 году, когда он на своих самых первых выборах тоже победил. Плюс ему дается площадка для того, чтобы он мог очертить контуры своей политики и внутренней, и внешней, об этом говорится в интервью Трампа как раз журналу Time, — пояснил он.

При этом, по словам Дудакова, далеко не все представители американского журналистского сообщества рады видеть Трампа на посту президента, но им приходится мириться с объективной реальностью.

— Конечно, я думаю, что это вот история именно на 2024 год. В 2025 году вряд ли кого-то из республиканцев сделают человеком года, — сказал эксперт.

Напомним, в рейтинге Трамп обошел предпринимателя Илона Маска, вице-президента США Камалу Харрис, премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и основателя корпорации Meta* Марка Цукерберга.

Елизавета Пуншева