Time назвал избранного президента США Дональда Трампа человеком года

Фото: Реальное время

Избранный президент США Дональд Трамп стал человеком 2024 года по версии журнала Time.



— Дональд Трамп стал человеком года Time, — говорится в соцсети X.

С 1927 года на обложке журнала Time можно увидеть изображение «Человека года». Это может быть как отдельная личность, так и группа людей или явление, которое стало наиболее заметным и обсуждаемым в уходящем году.

В рейтинге «Человек года» Трамп обошел предпринимателя Илона Маска, вице-президента США Камалу Харрис, премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и основателя корпорации Meta* Марка Цукерберга. На звание также претендовали: президент Мексики Клаудия Шейнбаум, супруга британского принца Кейт Миддлтон, Джером Пауэлл, глава Федеральной резервной системы США, Джо Роган, известный американский комик, и Юлия Навальная**.

