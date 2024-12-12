Новости общества

06:08 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Time назвал избранного президента США Дональда Трампа человеком года

15:51, 12.12.2024
Time назвал избранного президента США Дональда Трампа человеком года
Фото: Реальное время

Избранный президент США Дональд Трамп стал человеком 2024 года по версии журнала Time.

— Дональд Трамп стал человеком года Time, — говорится в соцсети X.

С 1927 года на обложке журнала Time можно увидеть изображение «Человека года». Это может быть как отдельная личность, так и группа людей или явление, которое стало наиболее заметным и обсуждаемым в уходящем году.

В рейтинге «Человек года» Трамп обошел предпринимателя Илона Маска, вице-президента США Камалу Харрис, премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и основателя корпорации Meta* Марка Цукерберга. На звание также претендовали: президент Мексики Клаудия Шейнбаум, супруга британского принца Кейт Миддлтон, Джером Пауэлл, глава Федеральной резервной системы США, Джо Роган, известный американский комик, и Юлия Навальная**.

Справка

* признана экстремистской и запрещена на территории России

** внесена в список террористов и экстремистов

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Общество

Новости партнеров

Читайте также