В Казани демонтируют самовольные постройки, в том числе более 60 гаражей

Фото: Реальное время

В Ново-Савиновском и Авиастроительном районах Казани демонтируют 62 гаража, два помещения охраны и ряд других объектов. Соответствующий документ опубликован в еженедельном сборнике документов мэрии города.

Планируется убрать гаражи:

36 штук на ул. Академика Лаврентьева, возле дома 4;

10 штук на ул. Карагандинской, возле дома 21б;

пять штук на ул. Голубятникова, возле дома 31;

три штуки на ул. Амирхана, возле дома 107;

два на пр. Ибрагимова, возле дома 59;

два на ул. Челюскина, возле дома 68а.

По одной постройке демонтируют на проспекте Ямашева, 87а, ул. Побежимова, 42, ул. Октябрьской, 12 и на ул. Монтажной, 5. Среди помещений охраны уберут здания на ул. Гудованцева, 22 и ул. С. Хакима, 60. Будут ликвидированы будки для собак, расположенные по адресам ул. Адоратского, 29 и ул. Ново-Караваевская, 5.

Другие объекты уберут на:



ул. Адоратского, вблизи дома №39г — полусферы, столбики;

ул. Амирхана, у дома №89а — шлагбаум;

ул. Гаврилова, возле дома №30е — бытовка;

ул. Ново-Караваевской, вблизи дома №5 — парковочные ограничители;

ул. Четаева, вблизи дома №62б — цепочка, металлические столбики;

проспект Ямашева, у дома №31а — металлический объект, фургон.

Владельцы точек имеют право самостоятельно убрать объекты в течение пяти дней. В случае если они этого не сделают, то через 90 дней их постройки будут демонтированы принудительно.

Напомним, в Вахитовском и Приволжском районах Казани также уберут самовольно установленные и незаконно размещенные постройки.

Дарья Пузикова