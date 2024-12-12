В Казани демонтируют самовольные постройки, в том числе более 60 гаражей
В Ново-Савиновском и Авиастроительном районах Казани демонтируют 62 гаража, два помещения охраны и ряд других объектов. Соответствующий документ опубликован в еженедельном сборнике документов мэрии города.
Планируется убрать гаражи:
- 36 штук на ул. Академика Лаврентьева, возле дома 4;
- 10 штук на ул. Карагандинской, возле дома 21б;
- пять штук на ул. Голубятникова, возле дома 31;
- три штуки на ул. Амирхана, возле дома 107;
- два на пр. Ибрагимова, возле дома 59;
- два на ул. Челюскина, возле дома 68а.
По одной постройке демонтируют на проспекте Ямашева, 87а, ул. Побежимова, 42, ул. Октябрьской, 12 и на ул. Монтажной, 5. Среди помещений охраны уберут здания на ул. Гудованцева, 22 и ул. С. Хакима, 60. Будут ликвидированы будки для собак, расположенные по адресам ул. Адоратского, 29 и ул. Ново-Караваевская, 5.
Другие объекты уберут на:
- ул. Адоратского, вблизи дома №39г — полусферы, столбики;
- ул. Амирхана, у дома №89а — шлагбаум;
- ул. Гаврилова, возле дома №30е — бытовка;
- ул. Ново-Караваевской, вблизи дома №5 — парковочные ограничители;
- ул. Четаева, вблизи дома №62б — цепочка, металлические столбики;
- проспект Ямашева, у дома №31а — металлический объект, фургон.
Владельцы точек имеют право самостоятельно убрать объекты в течение пяти дней. В случае если они этого не сделают, то через 90 дней их постройки будут демонтированы принудительно.
Напомним, в Вахитовском и Приволжском районах Казани также уберут самовольно установленные и незаконно размещенные постройки.
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