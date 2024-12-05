В Вахитовском и Приволжском районах Казани демонтируют незаконные постройки
В Вахитовском и Приволжском районах Казани демонтируют самовольно установленные и незаконно размещенные постройки. Соответствующий документ появился на сайте правовых актов города.
Самовольно установленные объекты движимого имущества — это временные постройки, такие как металлические гаражи, контейнеры и другие подобные сооружения, которые размещены на муниципальной земле без разрешения.
Для этого планируется осуществить:
- утверждение переченя самовольно установленных и незаконно размещенных построек;
- установление срока для добровольного демонтажа незаконных строений;
- обеспечение демонтажа самовольно установленных объектов.
Контроль за исполнением распоряжения возложен на замглавы администрации Вахитовского и Приволжского районов Ленара Алеева.
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