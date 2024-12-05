Новости общества

07:07 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Вахитовском и Приволжском районах Казани демонтируют незаконные постройки

11:33, 05.12.2024
В Вахитовском и Приволжском районах Казани демонтируют незаконные постройки
Фото: Реальное время

В Вахитовском и Приволжском районах Казани демонтируют самовольно установленные и незаконно размещенные постройки. Соответствующий документ появился на сайте правовых актов города.

Самовольно установленные объекты движимого имущества — это временные постройки, такие как металлические гаражи, контейнеры и другие подобные сооружения, которые размещены на муниципальной земле без разрешения.

Для этого планируется осуществить:

  • утверждение переченя самовольно установленных и незаконно размещенных построек;
  • установление срока для добровольного демонтажа незаконных строений;
  • обеспечение демонтажа самовольно установленных объектов.

Контроль за исполнением распоряжения возложен на замглавы администрации Вахитовского и Приволжского районов Ленара Алеева.

Дарья Пузикова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также