Трамп заявил, что против ударов ВСУ по России американскими ракетами

Избранный президент США Дональд Трамп в интервью журналу Time заявил, что он против ударов ВСУ по России американскими дальнобойными ракетами. По его мнению, это приводит к еще большей эскалации конфликта. Об этом сообщает РИА «Новости».

— Я категорически не согласен с отправкой ракет на сотни миль вглубь России. Зачем мы это делаем? Мы просто обостряем эту войну и усугубляем ее, — сказал он.



По его словам, самая опасная ситуация на данный момент — «глупое» решение президента украины Владимира Зеленского наносить ракетные удары по России.

Касаясь вопроса о том, как он планирует разрешить конфликт, Трамп заявил, что будет использовать поддержку Украины как инструмент воздействия на Россию. Он подчеркнул, что единственный способ достичь соглашения — не оставлять Украину без поддержки.



Дарья Пузикова