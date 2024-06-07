Минтруд России рассмотрит возможность сделать 31 декабря официальным выходным днем

Фото: Динар Фатыхов

В рамках ПМЭФ министр труда и социальной защиты России Антон Котяков сообщил, что Минтруд может рассмотреть вопрос о том, чтобы сделать 31 декабря официальным нерабочим днем.

— В перспективе мы сейчас, когда начнем формировать план на 2025 год, вполне вероятно, вернемся к этому вопросу — сделать ли 31 декабря официальным выходным днем. Запрос от общества на это большой, — сказал он.

Кроме того, в июне жителей Казани ждет дополнительный выходной день. Это связано с празднованием Дня России, который отмечается 12 июня. В текущем году эта дата выпадает на среду и будет нерабочим праздничным днем согласно производственному календарю.

Рената Валеева