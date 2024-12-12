Шевченко сохранил пост президента Всероссийской федерации волейбола

Фото: Динар Фатыхов

Действующий президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко сохранил свой пост. Такое решение принято на XXI отчетно-выборной конференции организации.

Шевченко переизбран на должность президента ВФВ на новый четырехлетний срок. Свой пост функционер занимает с 16 апреля 2010 года. После переизбрания Шевченко публично озвучил предстоящие планы работы во главе ВФВ.

— Что касается дальнейших ключевых направлений работы Всероссийской федерации волейбола, выделю главное: помимо тех факторов, на которых мы сосредоточены в течение многих лет в части профессионального спорта, в дальнейшем мы планируем акцентировать внимание на развитии детско-юношеского волейбола, а также волейбола сидя, — сказал Шевченко.

На должности вице-президентов ВФВ утверждены Андрей Горбенко и Николай Карполь. Генеральным секретарем ВФВ остался Александр Яременко.

54-летний Станислав Шевченко является уроженцем Элисты. С 2005 года функционер занимает различные руководящие посты в российском волейболе. В 2009-м Шевченко сменил Николая Патрушева во главе ВФВ, получив назначение в статусе и. о. президента организации.

Зульфат Шафигуллин