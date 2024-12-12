Предприниматель Матус опасается за свою жизнь после интервью RT

Предприниматель Андрей Матус опасается за свою безопасность после интервью с RT, в котором он поделился сведениями о своих отношениях с Леонидом Невзлиным*, сооснователем ЮКОСа, и Михаилом Ходорковским*. Об этом сообщили в «Газете.ru».

Глава отдела расследований RT Александр Раскин сообщил, что Матус рассказал о попытке покушения на себя и о других планах Невзлина.



Раскин подчеркнул, что отдел расследований RT продолжает исследовать деятельность оппозиционных групп за границей, особенно после начала специальной военной операции. В частности, они обнаружили, что Ходорковский* и его сторонники инвестируют в помощь российским мигрантам, что, по словам Раскина, продиктовано прагматичными целями — формированием лояльного и зависимого костяка.