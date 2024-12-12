Рустам Минниханов осмотрел обновленный участок автодороги М-7 «Волга»

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел осмотр реконструированного участка автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа. Это участок протяженностью 10 километров, расположенный между километрами 761+500 и 771+246, находится в 3,5 километра от города Иннополиса. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.



В ходе реконструкции дорожники расширили проезжую часть с двух до четырех полос движения, что стало необходимым в связи с увеличением интенсивности автотранспорта на данном отрезке.

На обновленной дороге уложено три слоя асфальтобетона общей толщиной 20 см, что обеспечит прочность покрытия при высокой нагрузке — более 35 тыс. автомобилей в сутки.

На подходах к трассе М-7 «Волга» построена транспортная развязка по типу «клеверный лист», которая обеспечит пересечение транспортных потоков во всех направлениях и удобный въезд-выезд в сторону Иннополиса. Также были расширены мосты через реки Прорву и Сулицу.

Особое внимание уделено благоустройству пешеходной инфраструктуры: рядом с селом Татарское Бурнашево построен надземный пешеходный переход, а также два наземных перехода со светофорами и шесть остановочных площадок с автопавильонами.



Анастасия Фартыгина