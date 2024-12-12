Большунов снова не смог победить на этапе Кубка России по лыжным гонкам

Олимпийский чемпион финишировал вторым в гонке на 15 км в Чусовом

Фото: Максим Платонов

Лидер сборной Татарстана Александр Большунов в шестой раз подряд не смог победить на этапе Кубка России по лыжным гонкам в текущем сезоне. В среду лыжники соревновались в гонке на 15 км свободным стилем в Чусовом.

Олимпийский чемпион уступил меньше секунды Андрею Мельниченко из Ханты-Мансийска, занявшему первое место. Третьим стал представитель сборной Коми Илья Семиков.

Призеры гонки на 15 км свободным стилем в Чусовом:



Андрей Мельниченко (сборная ХМАО) — 35:05:4. Александр Большунов (сборная Татарстана) — отставание от лидера +00:00.8. Илья Семиков (сборная Коми) — +0:20.8.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В нынешнем сезоне Большунов ни разу не выиграл на двух стартовых этапах Кубка России в Вершине Теи. При этом лыжник пропустил последнюю гонку второго этапа из-за проблем со здоровьем.

В прошлом сезоне Большунов выиграл 23 личных гонок подряд на российских соревнованиях, выступая за команду Архангельской области. В межсезонье олимпийский чемпион перешел в сборную Татарстана.

Зульфат Шафигуллин