Большунов снова не смог победить на этапе Кубка России по лыжным гонкам
Олимпийский чемпион финишировал вторым в гонке на 15 км в Чусовом
Лидер сборной Татарстана Александр Большунов в шестой раз подряд не смог победить на этапе Кубка России по лыжным гонкам в текущем сезоне. В среду лыжники соревновались в гонке на 15 км свободным стилем в Чусовом.
Олимпийский чемпион уступил меньше секунды Андрею Мельниченко из Ханты-Мансийска, занявшему первое место. Третьим стал представитель сборной Коми Илья Семиков.
Призеры гонки на 15 км свободным стилем в Чусовом:
- Андрей Мельниченко (сборная ХМАО) — 35:05:4.
- Александр Большунов (сборная Татарстана) — отставание от лидера +00:00.8.
- Илья Семиков (сборная Коми) — +0:20.8.
В нынешнем сезоне Большунов ни разу не выиграл на двух стартовых этапах Кубка России в Вершине Теи. При этом лыжник пропустил последнюю гонку второго этапа из-за проблем со здоровьем.
В прошлом сезоне Большунов выиграл 23 личных гонок подряд на российских соревнованиях, выступая за команду Архангельской области. В межсезонье олимпийский чемпион перешел в сборную Татарстана.
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