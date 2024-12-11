«Трактор» обменял двух хоккеистов на лучшего бомбардира «Лады»

Фото: Динар Фатыхов

Лучший бомбардир «Лады» Остап Сафин перешел в «Трактор». Об этом сообщается на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Сафин стал игроком «Трактора» по итогам обмена с участием трех хоккеистов. По условиям сделки «Лада» получила права на защитника Марселя Ибрагимова и нападающего Данила Юртайкина.

Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков основными преимуществами Остапа Сафина назвал его результативность и габариты.

— Сафин за полтора сезона отлично зарекомендовал себя в КХЛ, набрав больше 50 очков. Отмечу, что это габаритный, быстрый и техничный нападающий, умеющий на постоянной основе создавать угрозу в зоне атаки. У Остапа есть амбиции, и в этом его пути с «Трактором» сходятся, — приводит слова Волкова пресс-служба клуба.

В текущем сезоне Сафин забил пять голов и отдал девять голевых передач в 25 матчах чемпионата. Нападающий является лучшим бомбардиром «Лады» в нынешнем первенстве КХЛ.

Ранее сообщалось о некоторых финансовых сложностях тольяттинской «Лады», из-за которых клубу предстоит расстаться с лидерами команды.

Зульфат Шафигуллин