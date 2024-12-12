Школьники РТ узнают о возможностях для развития на Фестивале талантов

Фото: предоставлено ООО "РОЯЛЛИ ГРУПП"

17 декабря 2024 года на площадке исторического парка «Россия — моя история» АНО «Казанский открытый университет талантов 2.0» (далее — Университет талантов) при поддержке Министерства образования и науки Республики Татарстан проводит Республиканский фестиваль талантливых детей и молодежи (12+). Это событие, в котором примут участие 1000 детей, их родителей и педагогов.

«Фестиваль станет местом, где мы расскажем об актуальных направлениях науки, покажем интересные площадки по спорту и творчеству. В каждом направлении участники смогут попробовать себя. Также на фестивале будут наши партнеры, которые продемонстрируют свои возможности: для школьников, например, — Движение первых, а для будущих абитуриентов — вузы Татарстана», — рассказала директор Университета талантов Аделя Ахметова.

Программа мероприятия включает 5 тематических площадок:

Площадка «Пробуй». Участников ждут научные мастер-классы, эксперименты и опыты, где каждый сможет попробовать себя в разных направлениях — от управления беспилотниками до медицины. Площадка «Твори» с мастер-классами и интерактивами, где ребята смогут прикоснуться к искусству своими руками. Площадка «Двигайся» — спортивная и танцевальные зоны: диджеинг, мастер-классы по танцам, настольный футбол, киберспорт. Площадка «Планируй». Для школьников пройдут персональные консультации по выбору будущей профессии и вуза, игры и тренинги. Площадка «Отдыхай» для перезарядки, игр в настолки и просмотров фильмов.

В ходе фестиваля детей ждет бонус: за активное участие на площадках они могут заработать баллы и обменять их на эксклюзивный мерч и ценные призы.

Участие бесплатное по регистрации на сайте.

Посетить мероприятие могут все желающие школьники Республики Татарстан в возрасте 14-17 лет индивидуально или организованными группами от школы, кружка и других организаций. В группе могут быть 15 детей и более, вместе с ними необходимо присутствовать сопровождающему.



Университет талантов — региональный центр по работе с одаренными и талантливыми детьми и молодежью.

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