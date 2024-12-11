В России к 2030 году 16 городов России получат инфраструктуру 5G

Фото: Максим Платонов

Глава Министерства цифрового развития Максут Шадаев заявил, что к 2030 году 16 городов России будут обеспечены инфраструктурой 5G. Строительство данной инфраструктуры начнется в 2026 году. Об этом сообщили в «Ведомостях».



По словам Шадаева, в 2026 году в серийное производство поступят образцы российских базовых станций, и в том же году стартует строительство 5G в двух городах.

Ожидается, что в 2026 году 5G будет доступен для 100 тыс. абонентов, а к 2030 году — для 17,8 млн. С 2028 года планируется ежегодное производство 30 тысяч базовых станций 5G в стране.

Напомним, что россияне смогут пользоваться интернетом в самолетах уже к 2027 году благодаря выводу на орбиту около 272 космических низкоорбитальных аппаратов. Об этом сообщил министр цифрового развития России Максут Шадаев.



Анастасия Фартыгина