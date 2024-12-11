Бастрыкин потребовал проверить информацию об аварийном состоянии школы около Казани

Фото: Максим Платонов

Глава Следкома России потребовал предоставить доклад о ходе проверки по обращению местных жителей, касающемуся аварийного состояния сельской школы в 20 километрах от Казани. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В социальных сетях опубликованы материалы о серьезных проблемах, таких как трещины на стенах, протекающая крыша, осыпающаяся штукатурка и отсутствие отопления.

Несмотря на критическое состояние школы, местные власти игнорируют жалобы граждан и переносят планируемые ремонтные работы на 2026 год. В связи с данной ситуацией Следком России по Татарстану инициировал проверку по статье 293 Уголовного кодекса РФ.

Глава ведомства поручил и.о. руководителя СУ СК России по Татарстану Петру Олейнику предоставить доклад о ходе проверки и обстоятельствах дела.

Напомним, что Бастрыкин также поручил руководителю СУ СК по Татарстану Валерию Липскому принять меры для скорейшего завершения расследования уголовного дела в связи со смертью новорожденной в Набережных Челнах.



Анастасия Фартыгина