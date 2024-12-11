Стоимость платного образования в российских вузах увеличится на 10%

Фото: Динар Фатыхов

Стоимость платного образования в вузах России в 2025 году увеличится на 10%. Такие прогнозы в беседе с «Газетой.Ru» озвучил кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве страны Игорь Балынин.

— Я думаю, что цены на платное обучение в 2025 году вырастут примерно на 10%. Во-первых, ожидается инфляция по итогам 2024 года выше 7%. Во-вторых, важно напомнить, что наибольшую долю в структуре затрат поставщика образовательных услуг высшего образования занимает оплата труда, а в 2025 году планируется индексация оплаты труда преподавателей вузов на 13,2%. Важно напомнить, что приказом Минобрнауки России на 2025/26 учебный год утверждено 592 017 бюджетных мест, поэтому у россиян есть выбор: идти учиться за счет бюджетных средств или за счет собственных средств, — объяснил он.

Балынин напомнил о возможности оформить образовательный кредит на платное обучение. По его словам, главное преимущество такого займа заключается в том, что государство субсидирует расходы по обслуживанию кредита. Студенту нужно платить только 3% годовых, а обслуживание по ставке более чем 19% годовых будет компенсироваться за счет средств федерального бюджета. Срок данного кредита составляет период обучения, увеличенный на 15 лет и 9 месяцев: на протяжении всего это срока действует льготная ставка.

Также к плюсам кредита относится возможность взять его не только на весь период обучения, но и на один семестр или учебный год, уточнил экономист.

В 2024 году средняя стоимость обучения в российских вузах на программах бакалавриата и специалитета очной формы составляет около 200,8 тыс. рублей в год. Стоит отметить, что в ведущих учебных заведениях страны цена может быть значительно выше.

Елизавета Пуншева