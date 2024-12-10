Израиль уничтожил большую часть стратегических вооружений Сирии

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В течение двух суток, за 48 часов, военно-воздушные силы Израиля нанесли более 350 авиаударов по военным объектам Башара Асада, уничтожив основную часть его стратегического вооружения, около 80%. Об этом сообщает РИА «Новости».



— За последние 48 часов Армия обороны Израиля нанесла удар по большей части стратегических арсеналов оружия в Сирии, предотвратив их попадание в руки террористических элементов... В сирийском воздушном пространстве произведены сотни часов налета, нанесены более 350 авиаударов, — говорится в сообщении ЦАХАЛ.



Напомним, 9 декабря израильская армия совершила свое первое вторжение на территорию Сирии за пределами Голанских высот с момента Октябрьской войны 1973 года.

Дарья Пузикова