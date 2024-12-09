Израильская армия совершила свое первое вторжение на территорию Сирии

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Израильская армия совершила свое первое вторжение на территорию Сирии за пределами Голанских высот с момента Октябрьской войны 1973 года. Об этом сообщили в издании New York Times, ссылаясь на информацию от двух израильских чиновников.



Чиновники в Тель-Авиве выразили опасения, что члены вооруженной сирийской оппозиции могут захватить контроль над военными объектами вблизи Голанских высот и использовать их против Израиля.

— В выходные израильские сухопутные войска вышли за пределы демилитаризованной зоны, что ознаменовало их первое открытое вторжение на территорию Сирии со времен Октябрьской войны 1973 года, — сообщается в материале издания.

В связи с этим арабоязычный представитель израильской армии Авихай Эдри пригласил жителей пяти приграничных населенных пунктов на юге Сирии оставаться в своих домах для обеспечения безопасности. Согласно информации израильской гостелерадиокомпании Kan, в воскресенье ЦАХАЛ занял сирийский форпост на горе Хермон после того, как армия Сирии покинула свои позиции в буферной зоне.



Анастасия Фартыгина