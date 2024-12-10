Вице-президент Бразилии Жералду Алкмин временно возглавит страну

В связи с госпитализацией президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, который был экстренно прооперирован из-за кровоизлияния в мозг, его обязанности временно возложены на вице-президента Жералду Алкмина. Об этом сообщили в бразильском издании Globo.



Сегодня Алкмин представит президента на встрече с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Бразилиа. Вице-президент отменил свои запланированные мероприятия в штате Сан-Паулу и вылетел в столицу, где ожидаются не менее пяти совместных мероприятий со словацкой делегацией, включая пресс-конференции.

Лулу да Силву госпитализировали для проведения трепанации — операции, направленной на дренирование гематомы. По словам врачей, операция прошла успешно, часть черепа была временно удалена для хирургического вмешательства.

Анастасия Фартыгина