Кремль сообщил о более чем 300 тыс. обращений к программе «Итоги года с Путиным»

Фото: Михаил Захаров

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что к программе «Итоги года с Владимиром Путиным» поступило более 300 тыс. обращений. По его словам, интерес к мероприятию значительный, и сбор обращений продолжается круглосуточно.



Песков заявил, что специалисты уже выявили десять основных проблем, которые волнуют граждан, и отмечают различия в их актуальности в разных регионах страны. Также он добавил, что среди тех, кто оставляет обращения, больше женщин.



На третий день приема обращений стало очевидно, что граждан интересуют вопросы, касающиеся инфраструктуры, поддержки многодетных семей, специальной военной операции, экономики, медицины, социальной сферы и ЖКХ.

Кроме того, телеканал «Россия 1» подчеркнул, что для обработки обращений используется искусственный интеллект, который уже помог обработать несколько тысяч заявок.

Напомним, что прямая линия с Владимиром Путиным, совмещенная с пресс-конференцией, пройдет 19 декабря и начнется в полдень по московскому времени.

Анастасия Фартыгина