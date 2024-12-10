Лукашенко: в Белоруссии разместили «несколько десятков» российских ядерных боеприпасов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на территории республики разместили несколько десятков ядерных боеприпасов России. Это утверждение прозвучало в ходе обсуждения военной доктрины страны на Всебелорусском народном собрании. Об этом сообщили в ТАСС.



Лукашенко подчеркнул, что по его настоянию было принято решение о возвращении «энного количества» боеприпасов из России. Президент также добавил, что Белоруссия не намерена угрожать ядерным оружием, однако готова ответить на любую агрессию.

— Мы никого не пугаем ядерным оружием, ни на кого не нападаем, — заявил Лукашенко, подчеркивая, что нападение на Белоруссию будет расцениваться как нападение на Россию, согласно недавним словам президента России Владимира Путина.



Кроме того, Путин поддержал инициативу Лукашенко о размещении новых российских ракетных комплексов «Орешник» в Белоруссии, отметив, что это может стать возможным во второй половине 2025 года по мере наращивания серийного производства в России.

Напомним, что президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко подписали договор о гарантиях безопасности Союзного государства. Церемония подписания состоялась по итогам заседания Высшего государственного совета в Минске.

Анастасия Фартыгина