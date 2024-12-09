Самолет, следовавший в Уфу, подал тревожный сигнал

Фото: Максим Платонов

Самолет, следовавший по маршруту Районг (Таиланд) — Уфа, сообщил о чрезвычайной ситуации во время снижения в воздушном пространстве аэропорта Башкирии. Соответствующая информация размещена на сайте Flightradar.



Спустя девять часов полета на высоте 3500 м Boeing 767 подал сигнал общей тревоги. Спустя несколько минут после этого он отключил транспондер — устройство, которое автоматически передает информацию в ответ на запрос с земли и помогает идентифицировать воздушное судно.

Спустя некоторое время он снова активировал транспондер. На данный момент рейс задерживается.



Напомним, 24 ноября в аэропорту Антальи при посадке загорелся Superjet 100 российской авиакомпании «Азимут», выполнявший рейс из Сочи. Пожар потушен, все 91 человек на борту (87 пассажиров и четыре члена экипажа) эвакуированы, жертв и пострадавших нет.



Дарья Пузикова