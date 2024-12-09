В России одобрили исключение «Талибана»* из списка запрещенных организаций

Фото: Дарья Пинегина

Правительство России одобрило законопроект, предусматривающий исключение движения «Талибан»* из списка запрещенных в России. Об этом сообщает «Интерфакс».



Комитет Госдумы по вопросам безопасности 6 декабря одобрил идею законопроекта и рекомендовал принять его в первом чтении, а также предложил провести голосование по законопроекту 10 декабря.



— Запрет деятельности организации, включенной в единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных организаций, признанных в соответствии с законодательством РФ террористическими, может быть временно приостановлен по решению суда РФ на основании заявления генерального прокурора РФ или его заместителя при наличии фактических данных о том, что такая организация после включения ее в указанный список прекратила осуществление деятельности, направленной на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма, — говорится в документе.

В настоящее время в российском законодательстве отсутствует процедура, позволяющая временно приостановить действие запрета на деятельность конкретной организации. После того как решение суда вступит в силу, в перечень организаций, признанных террористическими, будут внесены соответствующие изменения.

Напомним, в конце октября сообщалось, что на высшем уровне было принято принципиальное решение об исключении радикального движения «Талибан»* из списка террористических организаций. МИД совместно с ФСБ и другими российскими ведомствами завершает правовую работу над процессом исключения движения.

Ранее глава ФСБ Александр Бортников также заявил о том, что Россия завершает проработку вопроса об исключении движения из списка террористов.

Дарья Пузикова