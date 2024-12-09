В Набережных Челнах Сбер уберег 600 тысяч рублей от мошенников

Финансовая грамотность: для наглядности Сбер на примере реальных историй рассказывает о мошеннических схемах и способах противодействия обману

В Набережных Челнах на уловки злоумышленников чуть не попала 62-летняя женщина. Клиентка оказалась под влиянием мошенников, которые хотели похитить ее денежные средства. Для снятия кредитных денежных средств потенциальная жертва обратилась в офис Сбера из-за блокировки транзакции. Благодаря бдительности сотрудников банка удалось сохранить ее средства.

О причинах экстренного снятия внушительной суммы клиентка не смогла однозначно ответить. Она рассказала, что оформила кредит на ремонтные работы в квартире, при этом на ее счету находились накопления. Сотрудник офиса Сбера, обслуживающий клиентку, оперативно определил, что она находится под влиянием мошенников, и предпринял необходимые меры. В ходе беседы также было установлено, что денежные средства из другого банка ранее уже были переведены на подозрительные счета.

Было выявлено, что пожилая женщина попала в схему, когда злоумышленники сообщают о подозрительной активности и, чтобы «предотвратить кражу денег», просят их перевести их на якобы «безопасные» счета. Благодаря слаженной работе сотрудников удалось сохранить от мошенников 600 тысяч рублей.

Руслан Салимов, управляющий отделением «Банк Татарстан» Сбербанка:

«Противодействие мошенничеству — одна из наших ключевых задач, и мы ведем активную работу по повышению финансовой грамотности среди населения. Пенсионеров преступники выбирают неспроста — они доверчивы и охотно идут на контакт, особенно когда речь заходит о сбережениях и их сохранности. Мошенники используют психологические приемы, чтобы ввести в состояние стресса.

Работу в данном направлении мы ведем в тесном сотрудничестве с правоохранительными органами и другими организациями финансовой сферы. Кибермошенники, как правило, действуют удаленно, поэтому для эффективного раскрытия таких преступлений банкам и другим организациям необходим инструмент дистанционного взаимодействия для сокращения времени реакции».