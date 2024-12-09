Российские банки предотвратили 16,1 млн атак кибермошенников на счета клиентов

Фото: Михаил Захаров

В третьем квартале 2024 года российские банки успешно предотвратили 16,1 млн атак кибермошенников на счета клиентов, что позволило сохранить 4,9 трлн рублей. Этот объем спасенных сбережений в три раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщили пресс-службе Центробанка.



С 25 июля банки начали отчитываться о мошеннических операциях по обновленной форме. В результате в третьем квартале было зафиксировано 9,3 млрд рублей, украденных злоумышленниками. Более 40% от этой суммы пришлись на онлайн-банкинг и переводы, в то время как ранее основными потерями были операции с использованием карт.

Кроме того, в третьем квартале Банк России инициировал блокировку 12,1 тыс. мошеннических сайтов и страниц в социальных сетях, а также передал операторам связи информацию о 42,1 тыс. телефонных номеров, связанных с мошеннической деятельностью.

Напомним, что Центробанк зарегистрировал увеличение количества мошеннических операций с участием «инкассаторов». Аферисты звонят потенциальным жертвам, представляясь сотрудниками ЦБ, и сообщают об атаке на их банковские счета.



Анастасия Фартыгина