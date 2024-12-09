Татарстан занял 13-е место по уровню зарплатных предложений в 2024 году

Фото: Динар Фатыхов

Аналитики «Авито Работы» подвели итоги рынка труда за период с января по ноябрь 2024 года и определили регионы с самыми высокими средними зарплатными предложениями для новых сотрудников. Татарстан занял 13-е место в этом рейтинге, где средняя зарплата составляет 78,4 тыс. рублей в месяц при полной занятости, что на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Первое место в рейтинге занял Ямало-Ненецкий автономный округ, где работодатели предлагали соискателям в среднем около 106,4 тыс. рублей в месяц, что на 17% выше, чем в прошлом году.

На втором месте оказалась Московская область с предложениями в среднем 92 тыс. рублей (+15%).

Третье и четвертое места заняли Якутия и Камчатский край, где средние зарплатные предложения составили 90,3 тыс. рублей (+11%) и 87,7 тыс. рубля (+13%) соответственно.

В пятерку регионов с наибольшими средними зарплатными предложениями также вошла Сахалинская область, где работодатели указывали в вакансиях средние зарплаты на уровне 87 тыс. рублей с приростом в 10% по сравнению с прошлым годом.



Напомним, что Казань заняла четвертое место в рейтинге городов с самыми высокими ценами на аренду жилья в новогодние праздники. В столице Татарстана средняя стоимость аренды составила 6,2 тыс. рублей с человека за сутки.



Анастасия Фартыгина