Руководителя исполкома Актанышского района арестовали по подозрению в получении взятки

Руководитель исполкома Актанышского района Рустем Ильясов арестован. Как стало известно «Реальному времени», дело против него возбудили 7 декабря в шестом отделе Следкома по Татарстану.



Как установило следствие, с 1 января по 1 мая 2024 года Ильясов получил взятку от представителя ООО «Строймус» Р. Шириева. Последний оплатил работы и материалы по монтажу витражей и дверных проемов в магазине «Победа», фактически принадлежавшем главе исполкома, на сумму не менее 1 млн 30 тыс. рублей в обмен на общее покровительство, оказание содействия в заключении со «Строймусом» договоров на проведение ремонтных и прочих работ в Актанышском районе.

В действиях Рустема Ильясова усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Напомним, сегодня СК в Набережных Челнах попросил ареста для главы исполкома Актанышского района Татарстана Рустема Ильясова.