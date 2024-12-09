Руководителя исполкома Актанышского района арестовали по подозрению в получении взятки
Руководитель исполкома Актанышского района Рустем Ильясов арестован. Как стало известно «Реальному времени», дело против него возбудили 7 декабря в шестом отделе Следкома по Татарстану.
Как установило следствие, с 1 января по 1 мая 2024 года Ильясов получил взятку от представителя ООО «Строймус» Р. Шириева. Последний оплатил работы и материалы по монтажу витражей и дверных проемов в магазине «Победа», фактически принадлежавшем главе исполкома, на сумму не менее 1 млн 30 тыс. рублей в обмен на общее покровительство, оказание содействия в заключении со «Строймусом» договоров на проведение ремонтных и прочих работ в Актанышском районе.
В действиях Рустема Ильясова усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки).
Напомним, сегодня СК в Набережных Челнах попросил ареста для главы исполкома Актанышского района Татарстана Рустема Ильясова.
Справка
Ильясов Рустем Алмазович
Родился 6 апреля 1984 года в Набережных Челнах.
Окончил Институт социальных и гуманитарных знаний (2010 г.).
В 2003 — 2004 гг. — экономист Муслюмовской центральной районной больницы.
В 2004 — 2005 гг. — начальник отдела сбыта Муслюмовского МПП ЖКХ.
В 2005 — 2010 гг. — начальник отдела сбыта ОАО «Муслюмовские инженерные сети».
В 2010 — 2013 гг. — начальник финансово-экономического отдела ОАО «Муслюмовские инженерные сети».
В 2014 г. — главный бухгалтер ООО «Фирман».
В 2014 — 2015 гг. — начальник отдела территориального развития исполнительного комитета Муслюмовского муниципального района.
В 2015 — 2016 гг. — директор МУП «Хозяйственное обеспечение» Муслюмовского муниципального района.
В 2016 г. — 2017 гг. — руководитель исполнительного комитета Актанышского муниципального района РТ.
В 2018 — 2022 гг. — первый заместитель руководителя исполнительного комитета Муслюмовского муниципального района.
С 4 февраля 2022-го — руководитель исполнительного комитета Актанышского муниципального района РТ.
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