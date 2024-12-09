СК в Челнах попросил ареста для главы исполкома Актанышского района Рустема Ильясова
Он был повторно задержан в субботу по новому делу о взятке
СК в Набережных Челнах попросил ареста для главы исполкома Актанышского района Татарстана Рустема Ильясова. Он был повторно задержан в субботу по новому делу о взятке.
Напомним, сотрудники СК задержали Рустема Ильясова 20 ноября. По версии следствия, на посту замглавы исполкома Муслюмовского района он в 2018, 2019 и 2021 годах организовал через подчиненных незаконный сбор средств с предпринимателей за размещение объектов праздничной торговли на площадке проведения районного Сабантуя. И получил не менее 41 тыс. рублей, действуя с целью личной наживы и незаконного обогащения.
Справка
Ильясов Рустем Алмазович
Родился 6 апреля 1984 года в Набережных Челнах.
Окончил Институт социальных и гуманитарных знаний (2010 г.).
В 2003 — 2004 гг. — экономист Муслюмовской центральной районной больницы.
В 2004 — 2005 гг. — начальник отдела сбыта Муслюмовского МПП ЖКХ.
В 2005 — 2010 гг. — начальник отдела сбыта ОАО «Муслюмовские инженерные сети».
В 2010 — 2013 гг. — начальник финансово-экономического отдела ОАО «Муслюмовские инженерные сети».
В 2014 г. — главный бухгалтер ООО «Фирман».
В 2014 — 2015 гг. — начальник отдела территориального развития исполнительного комитета Муслюмовского муниципального района.
В 2015 — 2016 гг. — директор МУП «Хозяйственное обеспечение» Муслюмовского муниципального района.
В 2016 г. — 2017 гг. — руководитель Исполнительного комитета Актанышского муниципального района РТ.
В 2018 — 2022 гг. — первый заместитель руководителя Исполнительного комитета Муслюмовского муниципального района.
С 4 февраля 2022-го — руководитель Исполнительного комитета Актанышского муниципального района РТ.
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