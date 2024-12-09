СК в Челнах попросил ареста для главы исполкома Актанышского района Рустема Ильясова

Он был повторно задержан в субботу по новому делу о взятке

СК в Набережных Челнах попросил ареста для главы исполкома Актанышского района Татарстана Рустема Ильясова. Он был повторно задержан в субботу по новому делу о взятке.

Напомним, сотрудники СК задержали Рустема Ильясова 20 ноября. По версии следствия, на посту замглавы исполкома Муслюмовского района он в 2018, 2019 и 2021 годах организовал через подчиненных незаконный сбор средств с предпринимателей за размещение объектов праздничной торговли на площадке проведения районного Сабантуя. И получил не менее 41 тыс. рублей, действуя с целью личной наживы и незаконного обогащения.



Галия Гарифуллина