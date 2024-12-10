В Казани подвели итоги республиканских соревнований Детской лиги по триатлону

В заключительном этапе состязаний приняли участие порядка трехсот юных атлетов

Фото: предоставлено пресс-службой СМУ-88

В минувшее воскресенье в Казани прошли финальные соревнования республиканской Детской лиги по триатлону. На заключительном этапе порядка трехсот юных триатлонистов преодолели два этапа дистанции — бег и плавание — общей протяженностью до 3 км. Торжественная церемония награждения состоялась на футбольно-легкоатлетическом манеже Центрального стадиона. Победителей и призеров наградили почетными грамотами и денежными сертификатами.

По итогам всего сезона соревнований 2024 года в разных возрастных категориях победителями Детской лиги по триатлону стали: Карим Гимафутдинов (11—12 лет), Андрей Уденеев (9—10 лет), Ханиф Валиулин (7—8 лет), Анжелика Масалимова (11—12 лет), Мирослава Дунаева (9—10 лет), Ясмина Гатауллина (7—8 лет). Полный список призеров доступен по ссылке.

В церемонии награждения принимали участие исполнительный директор Федерации триатлона Республики Татарстан Александр Яковлев, начальник отдела по проведению спортивных мероприятий Комитета физической культуры и спорта исполнительного комитета г. Казани Инсаф Минемуллин и заместитель генерального директора группы компаний «СМУ-88» Снежана Кирилюк.

«На протяжении всего сезона мы внимательно следили за соревнованиями и успехами юных спортсменов. Сегодня мы отмечаем кульминацию этого пути, который ребята прошли с упорством, достойным подражания. Уверена, впереди у них еще много спортивных побед. Мы, в свою очередь, планируем продолжать поддерживать подобные инициативы, ведь вклад в здоровье и развитие наших детей — это инвестиции в будущее нашей республики», — отметила Снежана Кирилюк.

Республиканские соревнования Детской лиги по триатлону сезона 2024 года стартовали в марте и состояли из семи этапов. В них приняли участие более 1300 мальчиков и девочек от 7 до 12 лет, которые состязались в зимнем дуатлоне, дуатлоне-кроссе, акватлоне и шоссейной велогонке. Детская лига РТ по триатлону проводится с 2020 года Федерацией триатлона РТ при поддержке правительства Татарстана, мэрии Казани и Центра спортивной подготовки сборных команд России. В 2024 году генеральным партнером Детской лиги стала группа компаний «СМУ-88».