СК возбудил дело о неуплате налогов на 4 млн рублей против предпринимателя из Татарстана

Фото: Максим Платонов

Следственное управление Следкома России по Татарстану возбудило уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя М.Ю. Недопекина, подозреваемого в уклонении от уплаты налога на доходы физических лиц. Об этом сообщили в пресс-службе.

По версии следствия, в 2022—2023 годах Недопекин, занимающийся грузоперевозками, путем внесения ложных сведений в налоговые декларации о фиктивных взаимоотношениях с 18 контрагентами уклонился от уплаты налога на сумму более 4 млн рублей.

Противоправная деятельность была выявлена в результате совместной работы следователей СК России по РТ, сотрудников региональных УЭБиПК МВД и УФНС. В настоящее время проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств дела.

Рената Валеева