Во Франции состоялось открытие восстановленного Нотр-Дам-де-Пари, перед ним Трамп и Зеленский провели встречу

В Париже состоялась торжественная церемония открытия собора Парижской Богоматери (Нотр-Дам-де-Пари), восстановленного после разрушительного пожара 2019 года.

На церемонию, как сообщала Canard Enchaîné, прибыли главы государств и правительств из 160 стран. Среди гостей были президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, британский принц Уильям, избранный президент США Дональд Трамп, Илон Маск и президент Украины Владимир Зеленский. Президент Франции Эммануэль Макрон произнес речь перед собравшимися на площади перед собором. За ней последовало шествие духовенства, установка органа и начало праздничной службы. Вечер завершился концертом.

Перед церемонией состоялась краткая встреча Макрона, Трампа и Зеленского в Елисейском дворце, завершившаяся без итогового заявления. Зеленский назвал встречу «хорошей и продуктивной».

Отметим, что реконструкция Нотр-Дама, пострадавшего от масштабного пожара 19 апреля 2019 года, который уничтожил крышу и шпиль, заняла пять лет и была завершена с задержкой относительно первоначально запланированного срока — Олимпиады 2024 года. Расследование причин пожара до сих пор не завершено. В ноябре этого года после реконструкции впервые зазвонили колокола собора.

Рената Валеева