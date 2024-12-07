Татарстан идет в топ-3 регионов России по победам на мировых турнирах по теннису за год
Татарстанские теннисисты выиграли 65 международных турниров по итогам трех кварталов 2024 года. По этому показателю Татарстан занимает третье место среди российских регионов, уступая лишь Москве и Московской области.
Впервые в истории татарстанские теннисисты вошли в топ-3 лучших сборных страны после трех кварталов года.
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высоко оценил развитие тенниса в Татарстане. По словам Тарпищева, толчком для теннисного бума в республике стало проведение Всемирной универсиады в 2013 году.
— Теннис начался в Казани после Всемирной универсиады. За это время ни в одном месте мира не произошло бы столько позитивных изменений, сколько произошло в Татарстане. Казань развивает все виды спорта — здесь огромный спектр федераций, тренеров и специалистов, — сказал глава ФТР.
Всего в Татарстане занимаются теннисом 3 316 человек. В спортивных школах республики открыто 4 отделения по теннису в Казани, Альметьевске, Елабуге, Набережных Челнах, где занимаются 304 человека.
В 2024 году членами сборной команды России от Республики Татарстан являются 21 теннисист. В том числе Вероника и Полина Кудерметова — победители различных международных турниров высшего уровня.
Сегодня в Казани прошла отчетно-выборная конференция ФТР, в которой Тарпищев был переизбран на пост президента организации на новый четырехлетний срок.
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