Татарстан идет в топ-3 регионов России по победам на мировых турнирах по теннису за год

Фото: Динар Фатыхов

Татарстанские теннисисты выиграли 65 международных турниров по итогам трех кварталов 2024 года. По этому показателю Татарстан занимает третье место среди российских регионов, уступая лишь Москве и Московской области.

Впервые в истории татарстанские теннисисты вошли в топ-3 лучших сборных страны после трех кварталов года.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высоко оценил развитие тенниса в Татарстане. По словам Тарпищева, толчком для теннисного бума в республике стало проведение Всемирной универсиады в 2013 году.



— Теннис начался в Казани после Всемирной универсиады. За это время ни в одном месте мира не произошло бы столько позитивных изменений, сколько произошло в Татарстане. Казань развивает все виды спорта — здесь огромный спектр федераций, тренеров и специалистов, — сказал глава ФТР.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Всего в Татарстане занимаются теннисом 3 316 человек. В спортивных школах республики открыто 4 отделения по теннису в Казани, Альметьевске, Елабуге, Набережных Челнах, где занимаются 304 человека.



В 2024 году членами сборной команды России от Республики Татарстан являются 21 теннисист. В том числе Вероника и Полина Кудерметова — победители различных международных турниров высшего уровня.

Сегодня в Казани прошла отчетно-выборная конференция ФТР, в которой Тарпищев был переизбран на пост президента организации на новый четырехлетний срок.

Дарья Беззубова