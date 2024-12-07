Тарпищев — о допуске российских теннисистов: «В теннисе делают так, как положено»

Фото: Динар Фатыхов

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о допуске российских теннисистов на международные турниры. Глава ФТР считает, что теннисные организации приняли правильное решение, не отстранив россиян от соревнований весной 2022 года.

— Сейчас мы ущемлены в правах, но российские теннисисты продолжают соревноваться и их всегда узнают. Благодарен, что в теннисе есть организации, которые делают так, как положено. Когда наших не допустили до Уимблдона — спортивный мир пошатнулся. Теннисисты из других стран никогда не отказывались от матчей — нам могли не пожать руки, но всегда выходили играть. Они росли и становились профессионалами, играя с российскими спортсменами, — цитирует Тарпищева корреспондент «Реального времени».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ведущие теннисные организации не стали отстранять российских спортсменов от проводимых соревнований после начала событий вокруг Украины. Теннисисты из России соревнуются в нейтральном статусе.



Сегодня в Казани Тарпищев был переизбран президентом Федерации тенниса России на новый четырехлетний срок. 76-летний функционер занимает свою должность с 1999-го года.



Дарья Беззубова