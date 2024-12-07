Шамиль Тарпищев переизбран на пост президента Федерации тенниса России
Шамиль Тарпищев переизбран президентом Федерации тенниса России (ФТР). Об этом сообщает корреспондент «Реального времени».
Сегодня в Казани на отчетно-выборной конференции Федерации тенниса России избрали президента на следующие четыре года. Им стал действующий глава ФТР Шамиль Тарпищев. Ни один из членов конференции не выступил против данной кандидатуры.
— Для меня это большая честь, за которую я хочу поблагодарить всех. Мы живы благодаря нашим спортсменам, которым стремимся во всем помогать. Нынешнее время от всех нас требует опыта в разных сферах — не только в спорте, но и дипломатии. Эффективность наших решений основана на опыте, перспективах, здравом смысле и сотрудничестве. Алга, — цитирует Тарпищева корреспондент «Реального времени».
Шамиль Тарпищев неизменно занимает пост президента ФТР с 1999 года.
Также на отчетно-выборной конференции Федерации тенниса России избрали вице-президентов и генерального секретаря организации. Вице-президентами ФТР стали Андрей Бокарев, Дмитрий Вихарев, Галина Каплан, Евгений Кафельников, Владимир Лазарев, Анастасия Мыскина, Евгений Пантелеев, Яков Шатхин и Полина Юмашева.
Членами ревизионной комиссии ФТР единогласно выбраны Андрей Бабаев, Владимир Барашков и Сергей Лакомкин.
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